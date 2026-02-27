(16) 99963-6036
Jovens da Fundação CASA de São Carlos descobrem história e arte no Museu do Ipiranga

27 Fev 2026 - 14h20Por Jessica CR
Adolescentes da Fundação CASA de São Carlos tiveram a oportunidade de vivenciar história e arte durante uma visita guiada ao Museu do Ipiranga, em São Paulo, nesta terça-feira (24). A atividade foi direcionada aos jovens participantes da oficina de violão e proporcionou uma imersão em obras que retratam diferentes momentos da história do Brasil.

Durante o passeio, os adolescentes conheceram exposições que reforçam a compreensão da identidade cultural brasileira e despertam o interesse por arte e patrimônio histórico.

“Foi a primeira vez que fui ao museu e gostei muito. Fiquei impressionado com um quadro grande que mostrava cavalos em batalha. Quero voltar mais vezes, porque gostei demais da experiência”, contou um dos jovens que cumpre medidas socioeducativas no CASA São Carlos.

A visita integra a proposta socioeducativa da Fundação CASA, que busca ampliar as experiências dos adolescentes fora do ambiente da unidade, contribuindo para sua formação pessoal, social e cultural.

Para a presidente da Fundação CASA, Claudia Carletto, o acesso à cultura é um componente essencial no processo de socioeducação. “Quando o adolescente tem a oportunidade de vivenciar espaços como esse, ele amplia a forma de enxergar o mundo e passa a se reconhecer também como parte dessa história e dessa cultura”, destacou.

