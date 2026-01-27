Jovens da Fundação CASA conquistam vagas em Etecs e Fatecs

Adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa na Fundação CASA de São Carlos estão entre os jovens aprovados nos processos seletivos das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) e das Faculdades de Tecnologia do Estado (Fatecs) para o primeiro semestre de 2026. O resultado reforça a educação como eixo central da socioeducação e abre novas perspectivas de futuro para os jovens atendidos no município.

Ao todo, 27 adolescentes vinculados à Fundação CASA foram aprovados em todo o Estado de São Paulo. Entre eles, jovens atendidos na unidade de São Carlos conquistaram vagas em cursos técnicos, demonstrando que o investimento contínuo em escolarização e qualificação profissional tem gerado resultados concretos.

Do total de aprovados, sete já efetivaram matrícula em cursos das Etecs e um garantiu vaga em uma Fatec. Os demais seguem em fase de matrícula, acompanhados pelas equipes pedagógicas da instituição. As aprovações são fruto de um trabalho permanente desenvolvido nos centros socioeducativos, que inclui acompanhamento pedagógico individualizado, incentivo à permanência escolar, preparação para vestibulinhos e apoio emocional.

Além de São Carlos, jovens vinculados a unidades da capital e do interior, como Mongaguá, São Vicente, Itapetininga, Campinas, Cerqueira César, Iaras, Irapuru II e Marília, também obtiveram aprovação. Os cursos escolhidos abrangem áreas como segurança do trabalho, logística, farmácia, agropecuária, secretariado e administração, além do ensino médio integrado ao técnico.

Para a gerente de Educação Profissional da Fundação CASA, Cristina Lumiko Watanabe, os resultados impactam diretamente o ambiente educacional das unidades. “Essas conquistas não são apenas individuais. Elas servem como estímulo coletivo, mostrando a outros adolescentes que é possível se preparar, sonhar e alcançar novas oportunidades por meio da educação”, afirmou.

A presidente da Fundação CASA, Claudia Carletto, destaca que o ingresso em instituições públicas de ensino técnico e superior representa um passo importante na construção de novos projetos de vida. “A educação é uma ferramenta poderosa de transformação social. Cada vaga conquistada simboliza a possibilidade de romper ciclos de exclusão e ampliar horizontes”, ressaltou.

A Fundação CASA segue desenvolvendo ações permanentes voltadas à escolarização e à formação profissional, entendendo a educação como elemento fundamental para a autonomia, a cidadania e a reintegração social dos adolescentes atendidos — inclusive em municípios como São Carlos, onde os resultados já começam a se destacar.

