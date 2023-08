Jovens brigam durante a saída na escola Militão de Lima

SIGA O SCA NO

O São Carlos Agora recebeu mais um vídeo de cenas lamentáveis de briga envolvendo adolescentes perto de escolas. Desta vez o caso ocorreu na esquina da escola estadual Militão de Lima, no horário de saída de alunos.

As imagens mostram um dos jovens partindo para cima do outro. Primeiro o agressor ataca com uma cabeçada. Em seguida desfere socos contra o outro adolescente que reage também desferindo socos.

Dezenas de outros jovens assistem a briga. Alguns filmam com celulares, enquanto outros incentivam.

Na gravação é possível uma pessoa dizer que está saindo sangue. Outra diz que um dos envolvidos foi atingido no nariz.

Os motivos da briga não foram revelados.

