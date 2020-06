Jovem vai a festa em chácara e desaparece; mãe pede ajuda para localizá-la

Crédito: Divulgação

Após ir a uma festa em uma chácara (sem especificar se estava acompanhada e onde seria a confraternização), Juliana Fernanda Fernandes da Cruz, 20 anos, não retornou mais para sua casa, na rua João Martins França, no Cidade Aracy II.

Desesperada, a mãe, Rosimeire Fernandes, 44 anos, auxiliar de cozinha, formulou boletim de ocorrência na tarde de domingo, 21, no plantão policial e na manhã desta quarta-feira, 24, como a garota não retornou para o lar, pediu ajuda do São Carlos Agora para que pessoas entrem em contato caso saibam do seu paradeiro.

Rosimeire disse que Juliana chegou a entrar em contato no sábado e disse que iria voltar para casa. Mas não cumpriu o prometido. A mãe afirmou ainda que a filha tem o hábito de pernoitar fora de casa, mas sempre retorna.

Segundo a auxiliar de cozinha, no dia do desaparecimento Juliana estava com uma blusa preta, uma jaqueta jeans, shorts jeans e um tênis preto.

Qualquer informação onde ela possa estar pode ser dada pelo 190 ou diretamente pelo fone 99163-0365.

