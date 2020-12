Jovem são-carlense com esclerose múltipla busca ajuda da população para manter tratamento

Larissa foi diagnosticada com esclerose múltipla - Crédito: Arquivo Pessoal

Pense em uma jovem ativa, que tinha como meta ser psicóloga. Casada, mãe de duas meninas, era vendedora autônoma quando foi diagnosticada com esclerose múltipla. Teve momentos que chegou a ser desenganada pelos médicos mas, com apoio da família e do marido, luta pela vida, pela qualidade de sua vida.

Mas para isso, necessita da ajuda da população, já que a renda familiar não permite que ela possa arcar com os medicamentos nos próximos seis meses, bem como os trabalhos profissionais de fonoaudiólogo, psicóloga, fisioterapia motora e hidroterapia. Além de tudo isso, são necessários R$ 1,5 mil mensais somente em medicamentos.

A HISTÓRIA DE LARISSA...

Uma jovem cheia de vida, de planos, ativa. Até então, sadia. Filha do aposentado Marco Aurélio Gaspar da Cruz e da professora Silmara Aparecida Manfrin da Cruz, é casada com o vendedor autônomo Cleiton Bezerra da Silva. É mamãe da pequena Maria Clara, de 3 aninhos e da bebê Ana Laura, que possui 9 meses de vida.

Até seus 21 anos, Larissa tinha uma vida normal. Com altos e baixos, momentos alegres e tristes, como qualquer pessoa até que, começou a apresentar distúrbios e acompanhada do pai Marco Aurélio foi ao médico e teve o diagnóstico para esclerose múltipla. “Ela sempre foi muito ativa, responsável, cursava psicologia quando em 2014, teve o diagnóstico de esclerose múltipla, doença desmielizante do sistema nervoso central levando a surtos de paresia motora, dificuldades cognitivas, visão e fala”, disse a emocionada mãe Silmara. Em 2015 teve um surto grave que a deixou com paresia do lado direito e uma recuperação de aproximadamente 8 meses e algumas sequelas. De lá pra cá teve outros surtos menores”, continuou.

Desde então a vida de Larissa baseia-se em medicamentos e tratamento. A esclerose é uma doença que não tem cura e debilitante. São tratamentos difíceis que a fazem muito mal, fora todos os gastos que ela tem para pagar profissionais de saúde e dinheiro para o tratamento”, disse Silmara. “Minha filha é muito doce e muito guerreira. Acredito que merece ser ajudada por pessoas de bom coração, principalmente por que ela tem duas filhas para criar uma de 3 anos e outra de 9 meses que precisam dela”, pontuou.

AGRAVAMENTO

A vida de Larissa é uma luta diária ainda mais pelo fato de, há quatro semanas quando teve um novo surto que a deixou novamente com dificuldades para andar, tomar banho sozinha e o pior, cuidar das filhas. “Ela perdeu o movimento da perna e braço esquerdos e consegue se locomover com muitas dificuldades, com o auxílio de um andador.

CAMPANHA PARA LARISSA

Com o advento da pandemia da Covid-19, Larissa passou a integrar o grupo de risco desta grave infecção e desde então os cuidados são redobrados por parte de todos os familiares.

“Para piorar, a gente não consegue achar profissionais que possam dar um suporte para minha filha”, conta Silmara.

Diante de tal situação, o São Carlos Agora abraçou a causa desta jovem guerreira e inicia uma campanha no sentido de que profissionais liberais e a população em geral possam dar uma contribuição nos próximos seis meses e dar carinho, conforto e qualidade de vida para Larissa, de apenas 27 anos, que tem esclerose múltipla e mãe de duas meninas que são considerados milagres pelos avós e pelos pais. “Foram duas gestações complicadas, mas Deus permitiu que minhas netinhas viessem para dar uma luz para minha filha e alegria para nós”, conta Silmara.

Na campanha idealizada pelo portal, a meta é conseguir um fonoaudiólogo, um psicólogo, um fisioterapeuta e uma academia que possa fornecer hidroterapia para Larissa, além de contribuições para que a ajudem a adquirir nos próximos seis meses os medicamentos que ela necessita para poder lutar pela vida.

Quem puder ajudar com qualquer contribuição, pode entrar em contato pelos fones (WhatsApp) 16 98810-1911 e 98832-5599.

