Ontem, a mãe do jovem João Paulo dos Santos Monteiro Alves de 18 anos, morador no bairro Santa Felícia, entrou em contato com o portal São Carlos Agora pedindo ajuda para encontrá-lo, já que ele não dava notícias desde o começo do mês passado.



Logo após a publicação um leitor encontrou o rapaz dormindo embaixo do pontilhão da "Fepasa". Ele o levou até o encontro da mãe.



Obrigado a todos que compartilharam.

