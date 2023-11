Pais desempregados pedem ajuda para o filho acamado e recebendo tratamento paliativo em São Carlos

SIGA O SCA NO

A mãe de José Garcia Trevisan Neto, de 34 anos, acionou o São Carlos Agora nesta quarta-feira (9) pedindo ajuda para o filho que está acamado e recebendo tratamento paliativo devido a sofrer três paradas cardíacas e várias convulsões. Ele ficou internado por mais de um mês na Santa Casa, sendo 16 deles na UTI e eecebeu alta há dois dias. Neto não fala, não se movimenta e precisa de ajuda para se alimentar e tomar banho.

Segundo informações, o rapaz era alcoólatra e resolveu deixar o vicio por conta própria sem auxilio médico e em uma das crises de abstinência teve complicações que o fizeram parar no hospital.

Neto mora com os pais e um irmão que estão desempregados. A mãe não pode trabalhar, pois precisa cuidar do filho. A única renda da família é R$ 600 do Bolsa Família. Os parentes recorreram a Prefeitura Municipal que emprestou cadeira de rodas, banho e cama hospitalar, porém, Neto necessita de fraldas CCG, gaze, micropore, produtos de higiene e cesta básica. O endereço da família é rua José Piccolo, 115, Jardim Pacaembu. Telefone de contato: (16) 974023-2475.

