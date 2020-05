Jovem posta mensagem emocionante após morte da mãe

O filho de Vanessa Chimirri deixou uma mensagem emcionante em seu perfil de uma rede social. Ela morreu na noite desta quarta-feira (20) após sofrer um acidente de bicicleta na avenida Tancredo Neves, no último domingo.

Veja na integra a homenagem de Vinicius

Você sempre participou dos momentos mais importantes da minha vida. Esse da foto foi um deles. Tudo era a especial ao seu lado. Os cafézinhos que a gente tomava junto, as risadas que a gente dava até de madrugada...na verdade, em tudo que você fazia eu estava lá, e em tudo que eu fazia você também estava. Sempre me apoiou em todas as minhas escolhas, decisões e opções. Você sempre participou dos momentos mais importantes da minha vida. Esse da foto foi um deles. Tudo era a especial ao seu lado. Os cafézinhos que a gente tomava junto, as risadas que a gente dava até de madrugada...na verdade, em tudo que você fazia eu estava lá, e em tudo que eu fazia você também estava. Sempre me apoiou em todas as minhas escolhas, decisões e opções.

E não é porque você se foi que vai deixar de participar. Enquanto eu estiver vivo, você também estará em mim. E participará, de onde estiver, em tudo que eu viver. Pois tudo que eu viver, será por você. Eu sei que você quer que eu continue e que seja feliz. E eu vou ser, com a certeza de que a cada passo que eu der, você vai estar, de algum modo, do meu lado.

Vai em paz e descansa minha mãe, amor da minha vida, me falta palavras agora pra te agradecer por tudo, mas eu sei que você sabe, porque você continua dento de mim

Eu sei que você viu todo o amor, orações e preces que fizemos e tá sorrindo agora. Noite passada sonhei com você, me disse sorrindo que não iria acordar e realmente não acordou.

A gente continua aqui, por você... Vanessa Chimirri

Te amo