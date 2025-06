Jovem morto ao tentar ajudar garota de programa é sepultado em São Carlos

Compartilhar no facebook

Ygor será enterrado nesta quinta-feira - Crédito: arquivo pessoal

Foi sepultado na manhã desta quinta-feira (12), no cemitério Nossa Senhora do Carmo, em São Carlos, o corpo de Ygor Murillo Rodrigues de Jesus dos Santos, de 27 anos, morto após tentar ajudar uma mulher que havia sido vítima de agressão e roubo durante a madrugada de quarta-feira (11). Ele era solteiro e deixa familiares e amigos.

De acordo com informações apuradas, o caso teve início por volta das 2h30, quando J.P.B.S. contratou uma garota de programa de 33 anos. O valor combinado era de R$ 100, mas o homem alegou ter apenas R$ 70, quantia aceita pela mulher. O encontro ocorreu em um quarto alugado especificamente para esse tipo de serviço.

Após o programa, o homem disse que não havia gostado do atendimento e exigiu o dinheiro de volta. Diante da recusa da mulher, que explicou não ter dinheiro em mãos por ter recebido via Pix, ele passou a ameaçá-la e roubou o celular e o carregador dela. A vítima então gritou por socorro, sendo ouvida por Ygor, que estava nas proximidades.

Ao perceber a situação, Ygor decidiu intervir e correu atrás do suspeito junto com a mulher, até uma travessa da rua Padre Joaquim Cipriano de Camargo, onde conseguiram alcançá-lo. Foi nesse momento que J.P.B.S. agrediu Ygor com extrema violência. O jovem caiu, bateu a cabeça e, infelizmente, não resistiu aos ferimentos. Segundo relatos, após o ataque, o agressor ainda teria roubado o celular da vítima antes de fugir.

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Investigações Gerais (DIG), localizou o suspeito por volta das 5h30 em sua residência. No local, foram encontrados os dois celulares roubados. J.P.B.S. foi preso em flagrante e autuado por latrocínio (roubo seguido de morte). Ele permanece detido e deve passar por audiência de custódia ainda nesta quinta-feira.

