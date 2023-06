Jovem que sofreu acidente na região do Swiss Park precisa de doadores de sangue

SIGA O SCA NO

Diogo Pereira Mendes Silva de 18 anos precisa de doação de sangue. Seu tipo sanguíneo é A+. Ele sofreu um acidente de moto na tarde de ontem na região do Swiss Park, em São Carlos. A moto que ele estava colidiu contra um poste. (veja reportagem relacionada)

Seu padrasto entrou em contato com o SCA e disse que o enteado está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Sua mãe, Daniele Pirangi Pereira pede orações para o filho.

Para realizar a doação basta ligar no banco de sangue da Santa Casa, através do telefone (16) 3509-1230 e agendar o horário. Realizando a doação você não estará somente ajudando ao Diogo, mas sim aumentando o estoque no banco de sangue da Santa casa, consequentemente ajudando mais pessoas.

Requisitos para Doação

- Boas condições de saúde.

- Idade entre 18 e 60 anos.

- 50 kg ou mais.

- Não estar em jejum. É permitida ingestão de alimentos leves, como pão, leite, suco e frutas.

- Aguardar 3 horas após o almoço.

- Não ingerir bebida alcoólica 24h antes da doação.

- Não fumar 1 hora antes da doação.

Agendamento de doações:

(16) 3509-1230 (fixo e WhatsApp)

De segunda a sexta-feira, das 8h às 15h30

Horário de funcionamento:

Segunda a sexta-feira – 8h às 11h45

Sábados – 8h às 10h45

Estacionamento Gratuito para doadores na frente da Santa Casa (Paraki)

