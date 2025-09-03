Jovem diretor são-carlense anuncia novo filme de herói brasileiro

O jovem diretor Theodoro Traina, que recentemente recebeu uma moção de aplauso da Prefeitura de São Carlos, está de volta aos holofotes com um novo e ambicioso projeto: “Pássaros da Meia-Noite”, um filme que promete trazer um super-herói brasileiro para as telas.

Traina ficou conhecido pelo curta-metragem “Não se preocupe” (2025), obra que lhe rendeu prêmios internacionais, incluindo o título de melhor curta-metragem e melhor direção em um festival na Inglaterra. Pelo feito, também foi homenageado pela Câmara Municipal de São Carlos neste ano.

Além disso, o cineasta lançou recentemente o curta “Retrato do Homem”, já disponível no YouTube (assista aqui).

“Pássaros da Meia-Noite”: emoção e ação nacional

Ainda em fase de pré-produção, o novo longa (sigla PDMN) promete sequências de ação intensas, emoção e muito sentimento. Embora detalhes da trama ainda não tenham sido divulgados, a expectativa em torno do projeto é alta. A estreia está prevista para 2026.

