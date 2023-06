SIGA O SCA NO

João Vitor Souza Ferreira de 18 anos está desaparecido. Residente no Santa Angelina, ele saiu de casa as 06h desta sexta-feira (2) com sua bicicleta e não deu mais notícias.

Sua cunhada, Raphaela, entrou em contato com o São Carlos Agora pedindo ajuda para obter informações do paradeiro de João.

Qualquer informação deve ser repassada através do contato: (16) 99114-6429.

Leia Também