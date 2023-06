Jovem desaparece em São Carlos e familia pede ajuda

SIGA O SCA NO

Crédito: arquivo pessoal

O jovem Mateus Henrique Tamasco de 19 anos está desaparecido.

Segundo sua tia, Kelly Cristina da Silva Pires, seu sobrinho saiu ontem (17) por volta das 20h de casa, na rua Luiz Paulino do Santos, no Antenor Garcia, dizendo que ia dar uma volta pelo bairro, no entanto, até o momento não retornou. Ele está usando jaqueta, (preta, branca e laranja) um tênis preto e uma calça preta

Informações sobre paradeiro de Mateus devem ser repassadas no contato: (16) 99445-8253. (16 ) 99746-3104 ou (16) 99286-3667.

