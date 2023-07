Jovem de Descalvado desaparece em São Carlos e família pede ajuda

Crédito: arquivo pessoal

Rafaela Larissa Mathias está desaparecida há uma semana, segundo a irmã que entrou em contato com o São Carlos Agora pedindo ajuda para encontrá-la.

Segundo Monique, Rafaela é da cidade de Descalvado e estaria ficando em sua casa para realizar tratamento no CAPS do Jardim Botafogo, porém saiu de casa no dia 14, mas antes furtou o seu celular que teria sido trocado com entorpecentes.

Familiares receberam informações que Rafaela estaria no bairro Cidade Aracy. Eles foram até lá, mas não a encontraram. Desesperados, pedem ajuda dos leitores. Qualquer informação pode ser repassada para o telefone (16) 98869-1170.

