Jovem da Fundação CASA de São Carlos é aprovado para Técnico em Farmácia na Etec

Fundação Casa de São Carlos - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um jovem que cumpre medida socioeducativa na Fundação CASA de São Carlos conquistou recentemente uma importante vitória pessoal e educacional: Ele foi aprovado no vestibulinho e realizará, na próxima semana, sua matrícula para o curso Técnico em Farmácia em uma Etec da região.

Além de ser classificado na primeira chamada do processo seletivo, a aprovação representa para ele a realização de um sonho. “É uma oportunidade de mudar de vida, sempre tive vontade de trabalhar na área da saúde. Agora vejo que é possível construir um futuro diferente”, afirmou, demonstrando entusiasmo com a nova etapa.

O curso de Técnico em Farmácia foi o quarto mais procurado na Etec de Santa Cruz das Palmeiras. Ele tem duração de três semestres, com carga de 1200 horas/aula. No processo seletivo de 2026, foram 57 inscritos disputando 35 vagas, o que reforça ainda mais a relevância da conquista de João.

Para obter essa classificação, o jovem se dedicou durante o período de preparação para o processo seletivo, participando de um grupo de estudos dentro do centro socioeducativo.

O coordenador pedagógico do CASA São Carlos, Carlos Eduardo Mauricio, destaca a importância desse tipo de conquista para os jovens. “Casos como o de João demonstram que, com apoio, dedicação e oportunidades, é possível transformar trajetórias e ampliar perspectivas”, comentou.

A presidente da Fundação CASA, Claudia Carletto, acrescenta ainda a importância do investimento nesse tipo de ação. “O incentivo à educação é uma das principais ferramentas de ressocialização e construção de novos projetos de vida para os adolescentes atendidos, permitindo a construção de uma sociedade mais justa e segura”, concluiu.

Segundo o site do Centro Paula Souza, instituição responsável pelas Etecs, o curso de Técnico em Farmácia tem como bases a química, para maior compreensão sobre os elementos utilizados em farmácias de manipulação; a biologia, para entender as reações que as medicações causam no corpo humano; a matemática, para fazer cálculos de miligramas na orientação aos pacientes e no inglês instrumental. O aluno também aprende sobre logística, ética e gestão farmacêutica.

