Jovem da Fundação CASA de São Carlos disputa vaga em curso técnico da Etec

A preparação de adolescentes da Fundação CASA para processos seletivos das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) e Faculdades de Tecnologia (Fatecs) tem movimentado unidades de todo o Estado — e São Carlos figura entre as cidades com representantes nessa jornada educacional. Ao todo, 87 jovens em medida socioeducativa estão inscritos para as provas do primeiro semestre de 2026.

Do total, 61 farão o Vestibulinho das Etecs no dia 30 de novembro, enquanto 26 prestarão o vestibular das Fatecs em 14 de dezembro. Entre as unidades participantes está a CASA São Carlos, com candidato inscrito no curso Técnico em Farmácia — área de grande demanda no município, que concentra importantes polos de saúde, ensino e pesquisa, como UFSCar e ICMC/USP.

Educação como oportunidade para recomeçar

Segundo a Fundação CASA, os cursos mais procurados pelos adolescentes nas Etecs foram Administração, Desenvolvimento de Sistemas, Logística e Transações Imobiliárias — formações alinhadas a setores em expansão também em São Carlos, cidade que possui vocação crescente para tecnologia, serviços e cadeia logística.

Já entre os candidatos às Fatecs, as preferências recaíram sobre Gestão Empresarial, Automação Industrial, Logística, Desenvolvimento de Software e Análise e Desenvolvimento de Sistemas — áreas diretamente relacionadas ao ecossistema de inovação presente no município.

A gerente de educação profissional da Fundação CASA, Cristina Lumiko Watanabe, reforça o impacto da iniciativa:

“O acesso à educação profissional e ao ensino superior são os principais pilares para que esses jovens possam construir novos projetos de vida.”

A presidente da instituição, Claudia Carletto, complementa:“A educação é o principal caminho para que esses jovens tracem novas rotas e colaborem para uma sociedade mais justa e segura.”

São Carlos e o papel da educação profissional

A presença de um jovem da CASA São Carlos inscrito no Vestibulinho evidencia a importância e o alcance regional das oportunidades educacionais. O curso de Técnico em Farmácia, escolhido pelo adolescente, dialoga diretamente com o setor de saúde da cidade, que conta com universidades, centros de pesquisa e hospitais que demandam mão de obra qualificada.

Para São Carlos, referência acadêmica no interior paulista, a participação desses jovens também reforça o papel social do ensino técnico e superior gratuito como instrumento de transformação e inclusão.

Distribuição das inscrições — destaque para São Carlos

DR4 — Interior

CASA São Carlos (1 inscrição) – Curso Técnico em Farmácia

Além de São Carlos, unidades de outras cidades do interior também registraram inscrições para cursos das áreas de Administração, Logística, Informática, Desenvolvimento de Sistemas e Secretariado.

Próximas datas

30 de novembro — Prova do Vestibulinho das Etecs

14 de dezembro — Prova das Fatecs

Os jovens aprovados iniciarão os cursos no primeiro semestre de 2026.

