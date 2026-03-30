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Jovem com leucemia precisa de plaquetas; famÃ­lia disponibiliza transporte para doadores

30 Mar 2026 - 08h33Por Da redaÃ§Ã£o
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TaÃ­la Cristina Pereira da Silva - CrÃ©dito: arquivo pessoalTaÃ­la Cristina Pereira da Silva - CrÃ©dito: arquivo pessoal

Uma campanha solidária segue mobilizando moradores de Ibaté, São Carlos e toda a região para a doação de plaquetas e sangue em apoio a Taíla Cristina Pereira da Silva, de 25 anos, diagnosticada com leucemia e internada na Santa Casa de Araraquara.

De acordo com a família, a situação da jovem exige atenção redobrada. Taíla está com pneumonia e necessita de transfusões diárias, pois suas plaquetas estão zeradas, o que torna as doações ainda mais urgentes.

Segundo familiares, todos os tipos sanguíneos são necessários, principalmente para a doação de plaquetas, fundamental para o tratamento da paciente neste momento delicado.

As doações podem ser realizadas na Santa Casa de Araraquara, localizada na Avenida José Bonifácio, 794, no Centro. A família também informou que disponibiliza transporte para voluntários que desejam doar, mas não têm como se deslocar até o local.

Quem precisar de carona pode entrar em contato com Tatiane, pelo telefone (16) 99147-1066, para agendar o transporte.

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