[FOI TRANSFERIDA] Jovem com dengue aguarda vaga de internação em São Carlos

Atualização 19h45 : após a publicação da matéria, a jovem Amand conseguiu a vaga e foi transferida ao HU.

Uma jovem de 24 anos está desde ontem aguardando uma vaga de internação em um hospital de São Carlos. Amanda Letícia da Cruz Vieira deu entrada no UPA do bairro Cidade Aracy na tarde da última segunda-feira, com sintomas de dengue, e até o momento permanece no local sem encaminhamento para um hospital com suporte adequado.

Segundo relato da mãe, a paciente apresenta plaquetas muito baixas e tem episódios de sangramento nasal, sinais que indicam gravidade no quadro clínico. A família relata apreensão e pede ajuda para acelerar o processo de transferência, considerando que o tempo de espera pode agravar ainda mais o estado de saúde da jovem.

A paciente está na fila do sistema estadual Cross, aguardando a liberação de um leito hospitalar. No entanto, até a tarde desta terça-feira (3), nenhuma vaga havia sido disponibilizada.

A família cobra agilidade e reforça o apelo por uma resposta rápida, para que Amanda possa receber os cuidados adequados o quanto antes.

