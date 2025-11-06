Jornalista e escritora Jeanne de Castro é a nova vice-presidente do Instituto Mário de Andrade (IMA)

A jornalista e escritora Jeanne de Castro toma posse como vice-diretora do Instituto Mário de Andrade, em São Carlos - Crédito: Angela Soares

O Instituto Mário de Andrade (IMA), sediado em São Carlos (SP), acaba de dar posse à jornalista, produtora cultural e escritora Jeanne de Castro como sua nova vice-presidente. Com ampla trajetória na difusão da cultura brasileira, Jeanne chega para fortalecer o trabalho da instituição na valorização da arte, da música e da memória cultural.

Paulistana, Jeanne de Castro é formada em Jornalismo e atua há mais de 20 anos em produção cultural, acompanhando e admirando o trabalho realizado em São Carlos. “Fiquei honrada pelo convite de ser vice-presidente, por poder contribuir para o Instituto Mário de Andrade. São muitos anos que eu me dedico à produção cultural em São Paulo, mas é a primeira vez que tenho esse espaço institucional. Aposto na sinergia com o IMA para a realização de projetos, criatividade e implementação de novas ideias e força de trabalho para colocá-las em prática”.

Jeanne foi uma das produtoras do programa “Brasil Toca Choro” (TV Cultura – 2018), idealizadora, co-argumentista e produtora da websérie “Izaías e a Memória Viva do Choro”(YouTube – 2021), além de responsável pela produção de diversos concertos e gravações marcantes, entre eles “Valsas e Retratos – Radamés Gnattali”, “Tia Amélia Para Sempre” e “Tempo Transversal – Flauta Expandida”.

Em 2022, Jeanne foi contemplada em primeiro lugar no edital PROAC Literatura Não Ficção para escrever a biografia de Tia Amélia, pianista e compositora que marcou a história da música brasileira. O livro “Tia Amélia – o piano e a vida incrível da compositora”, lançado em 2024 pela Editora Tipografia Musical, foi aclamado pela crítica e pelo público, com lançamento na Biblioteca Mário de Andrade, em São Paulo, e uma agenda de palestras e encontros culturais em diversas cidades do país e em Portugal.

Para a presidente do Instituto Mário de Andrade e criadora do Projeto Contribuinte da Cultura, Fátima Camargo, a chegada de Jeanne representa um importante reforço no trabalho do Instituto:

“A trajetória e o olhar sensível da Jeanne de Castro trazem um novo fôlego às ações do IMA. Sua experiência em literatura, música e produção cultural amplia as possibilidades de diálogo com artistas, pesquisadores e o público, fortalecendo nosso papel como agente de difusão da cultura brasileira.”

Sobre o Instituto Mário de Andrade (IMA)

O Instituto Mário de Andrade (IMA) é uma entidade sem fins lucrativos criada para cumprir a função de gestora do Projeto Contribuinte da Cultura, que desde 1999 atuava como Projeto de Extensão da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar).

Localizado em São Carlos (SP), o IMA nasceu em agosto de 2021, mas a elaboração de seu estatuto teve início em 2019, motivada pela necessidade de um gestor especialmente projetado para atender às demandas do Projeto Contribuinte da Cultura, buscando novas tecnologias, maior agilidade nos processos burocráticos e a criação de alternativas e perspectivas para ampliar e fortalecer a sua produção cultural.

Em 26 anos de atividades, o Contribuinte da Cultura realizou centenas de eventos, com destaque para o Festival ChorandoSemParar, reconhecido como um dos maiores encontros de instrumentistas dedicados ao Choro e à música instrumental brasileira.

O IMA também atua na formação de públicos e na área de arte-educação, tendo impactado cerca de 10 mil crianças em escolas públicas em projetos culturais e educativos. A criação do IMA buscou garantir mais autonomia administrativa e fomentar novas parcerias, tecnologias e perspectivas para a produção cultural regional e nacional.

Festival ChorandoSemParar 2025

A 21ª edição do Festival Internacional de Música Instrumental ChorandoSemParar será realizada de 1º a 7 de dezembro de 2025, com a Edição Tom Jobim – Uma Ode à Natureza, em homenagem ao maestro, pianista e compositor Antônio Carlos Brasileiro de Almeida Jobim (1927–1994).

O convidado especial desta edição será o pianista e compositor Daniel Jobim, filho de Paulo Jobim e neto de Tom Jobim.

A programação contará com apresentações musicais de instrumentistas do Brasil e do exterior; oficinas, workshops e atividades formativas sobre a obra de Tom Jobim; além de debates e encontros que relacionam música, cultura e consciência ambiental expressada pela vida e obra de Tom Jobim.

O encerramento será no domingo, 7 de dezembro, com o tradicional show na Praça XV de Novembro, em São Carlos, que reunirá 12 horas ininterruptas de música instrumental gratuita, das 10h às 22h.

