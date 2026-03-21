Jornalista de SÃ£o Carlos lanÃ§a livro com denÃºncias contra Israel

O jornalista Leonardo Severo: "oficiosamente alguns militares falaram em PalestinizaÃ§Ã£o do territÃ³rio maia na Guatemala, pelo fato de grupos paramilitares israelenses comandarem suas prÃ¡ticas de assassinato massivo, racista e de desapariÃ§Ãµes forÃ§adas" - CrÃ©dito: divulgaÃ§Ã£o

O jornalista Leonardo Wexell Severo realizou, na noite desta quinta-feira, 19 de março, na sede do Sindicato dos Metalúrgicos de São Carlos e Ibaté, o lançamento do livro-reportagem “Guatemala e Palestina sob o tacão genocida de Israel – Uma história silenciada pela mídia hegemônica” (Editora Papiro, 126 páginas, R$ 35).

Em meio à guerra militar, de informações e de fakes no Oriente Médio, o evento integra a agenda “Março de Luta e Solidariedade” e aconteceu na sede do Sindicato dos Metalúrgicos, no Santa Felícia, com a presença do autor, a participação de várias categorias e da comunidade.

A obra é resultado de uma extensa investigação baseada em documentos, relatos históricos e depoimentos coletados ao longo de décadas de atuação profissional de Severo em mais de 20 países.

Membro do Sindicato dos Escritores de São Paulo, Severo revela que teve contato com a prática dos agentes israelenses no país centro-americano em 2013 e 2024, e na Palestina, em 2000 — quando entrevistou o presidente Yasser Arafat — e em 2015. “Nos dois países pude presenciar as atrocidades impostas aos seus povos pelos sionistas, sempre com a sustentação estadunidense. Somente na ditadura guatemalteca, entre 1960 e 1996, oficialmente, foram 200 mil mortos e mais de 45 mil desaparecidos — cinco mil crianças. Um terrível banho de sangue”, denunciou.

De forma categórica, o autor descreve “o caráter manipulador dos grandes conglomerados midiáticos e a forma como falseiam a realidade, sempre procurando silenciar ou invisibilizar os fatos na tentativa de absolver os criminosos e transformar as vítimas em culpadas”. “Exatamente o mesmo que estamos vendo agora, quando procuraram esconder a matança de 168 meninas e 14 professoras de uma escola por um bombardeio dos EUA-Israel”, acrescentou.

PELO DIREITO À VIDA — “Nosso compromisso é com a solidariedade, com a defesa da liberdade e da verdade, com o direito à vida”, afirmou o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, Vanderlei Aparecido Strano, destacando a relevância da atividade “em um momento em que tentam calar o diálogo com bombas e destruição”. “Os povos do mundo estão se mobilizando e demonstrando que é necessário construir um caminho de paz para todos”, frisou.

Para o presidente da Federação Estadual dos Metalúrgicos da CUT, Erick Silva, “a iniciativa dialoga com a necessidade de envolver o conjunto da sociedade neste tema-chave, que é a repulsa à covardia da guerra de Trump e Netanyahu, e a defesa intransigente da vida”. “Cidadania significa envolvimento, participação, compromisso com o interesse comum, o oposto ao da indústria armamentista”, enfatizou.

“PALESTINIZAÇÃO DO TERRITÓRIO MAIA” — Em sua apresentação do livro, o pesquisador do Escritório de Direitos Humanos da Arquidiocese da Guatemala, Raúl Nájera, recorda que “oficiosamente, alguns militares falaram em palestinização do território maia na Guatemala, pelo fato de grupos paramilitares israelenses comandarem suas práticas de assassinato massivo, racista e de desaparecimentos forçados”.

Como recorda o editor da Diálogos do Sul Global e veterano jornalista Paulo Cannabrava Filho, da histórica revista Cadernos do Terceiro Mundo, há uma guerra sendo travada que não é só militar, “mas contra a memória, contra a soberania dos povos, contra o direito à autodeterminação”. “E essa guerra é midiática, cultural e simbólica. Por isso, livros como este são ferramentas de luta”, concluiu.

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