(16) 99963-6036
segunda, 10 de novembro de 2025
Cidade

Jogos beneficentes no Luisão arrecadam alimentos e leite para o Fundo Social de Solidariedade

10 Nov 2025 - 15h04Por Jessica Carvalho R
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Jogos beneficentes no Luisão arrecadam alimentos e leite para o Fundo Social de Solidariedade -

Uma manhã de solidariedade tomou conta do Estádio Municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão, neste domingo (9), em São Carlos. Diversos jogos beneficentes reuniram atletas, famílias e voluntários em um evento dedicado à arrecadação de alimentos e leite para o Fundo Social de Solidariedade do município.

A ação foi um sucesso e contabilizou a doação de 160 litros de leite e 147 quilos de alimentos não perecíveis, que serão destinados a famílias em situação de vulnerabilidade social atendidas pelo Fundo.

A primeira-dama e presidente do Fundo Social, Herica Ricci Donato, destacou a importância da iniciativa:“Eventos como esse mostram a força da solidariedade da nossa cidade. Cada litro de leite, cada quilo de alimento arrecadado representa um gesto de carinho e cuidado com o próximo. Agradecemos imensamente a todos que participaram e contribuíram”.

O prefeito Netto Donato também elogiou o engajamento dos participantes e organizadores:“Foi uma linda demonstração de união e empatia. Nosso muito obrigado a todos os envolvidos na organização e à população que compareceu e doou. São ações assim que fortalecem nossa rede de apoio social”.

Leia Também

Confira o cronograma de obras na Washington Luís nesta semana
Atenção motorista15h36 - 10 Nov 2025

Confira o cronograma de obras na Washington Luís nesta semana

Pesquisa da UFSCar investiga impacto do uso de drogas na vida de familiares
Cidade14h52 - 10 Nov 2025

Pesquisa da UFSCar investiga impacto do uso de drogas na vida de familiares

Semana começa com calor e tempo firme, mas chuva pode retornar na quarta-feira
Previsão do tempo 07h26 - 10 Nov 2025

Semana começa com calor e tempo firme, mas chuva pode retornar na quarta-feira

Moradora do Parque Industrial fatura R$ 600 mil no Hiper Saúde
Cidade07h06 - 10 Nov 2025

Moradora do Parque Industrial fatura R$ 600 mil no Hiper Saúde

Quase 7 mil candidatos fazem o Enem neste domingo em São Carlos
Cidade12h51 - 09 Nov 2025

Quase 7 mil candidatos fazem o Enem neste domingo em São Carlos

Últimas Notícias