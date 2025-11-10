Jogos beneficentes no Luisão arrecadam alimentos e leite para o Fundo Social de Solidariedade

Uma manhã de solidariedade tomou conta do Estádio Municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão, neste domingo (9), em São Carlos. Diversos jogos beneficentes reuniram atletas, famílias e voluntários em um evento dedicado à arrecadação de alimentos e leite para o Fundo Social de Solidariedade do município.

A ação foi um sucesso e contabilizou a doação de 160 litros de leite e 147 quilos de alimentos não perecíveis, que serão destinados a famílias em situação de vulnerabilidade social atendidas pelo Fundo.

A primeira-dama e presidente do Fundo Social, Herica Ricci Donato, destacou a importância da iniciativa:“Eventos como esse mostram a força da solidariedade da nossa cidade. Cada litro de leite, cada quilo de alimento arrecadado representa um gesto de carinho e cuidado com o próximo. Agradecemos imensamente a todos que participaram e contribuíram”.

O prefeito Netto Donato também elogiou o engajamento dos participantes e organizadores:“Foi uma linda demonstração de união e empatia. Nosso muito obrigado a todos os envolvidos na organização e à população que compareceu e doou. São ações assim que fortalecem nossa rede de apoio social”.

