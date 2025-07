João Mullher, assessor do prefeito Netto será entrevistado ao vivo nesta sexta pelo SCA

Compartilhar no facebook

O assessor especial do prefeito Netto Donato, João Muller, será entrevistado ao vivo pelo portal São Carlos Agora nesta sexta-feira, 25 de julho. A transmissão terá início às 10h, diretamente pela página oficial no Facebook: facebook.com/saocarlosagora.

Durante a entrevista, serão abordados temas relevantes da administração municipal, como a polêmica construção dos apartamentos no bairro Bruno Ruggiero Filho, a revisão do Plano Diretor, as obras de combate a enchentes, novos investimentos e outros assuntos de interesse público.

A população poderá acompanhar ao vivo e participar com perguntas e comentários.

