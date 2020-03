João Muller visita obras e anuncia que Unimed deve investir mais R$ 17 milhões em novo hospital

Crédito: Divulgação/João Muller

Na manhã desta sexta, 3, o secretário de habitação João Muller, ao lado do diretor e arquiteto Fabio Fernandes, visitou e fiscalizou as obras de reforma do prédio da antiga Casa de Saúde que foi adquirido e se tornará o segundo hospital da Unimed em São Carlos.

Atualmente aproximadamente 100 pessoas trabalham direta e indiretamente nas obras. São investimentos na ordem de R$ 25 milhões em uma área de 6.000 m2. A previsão de entrega final de 2020.

Segundo Muller, a visita se deu devido ao fato da Unimed pedir autorização na Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano para uma ampliação de mais 3,6 mil metros quadrados e novos investimentos de R$ 17 milhões para construção de um prédio vertical para tratamento na área de oncologia e hemodiálise. "Fomos fiscalizar e orientar sobre a necessidade de elaboração de EIV - Estudo de Impacto de Vizinhança. Ao final com parte física e equipamentos serão quase 100 milhões de reais num moderníssimo Hospital na cidade de São Carlos. Aguardem, tem muito mais Coisa boa por vir", postou o secretário em sua página no Facebook.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também