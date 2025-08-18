Jibóia é vista próxima ao shopping Iguatemi

Na tarde deste último domingo (17), moradores relataram a presença de uma cobra, provavelmente uma jibóia, nas proximidades da rotatória do shopping Iguatemi, próximo ao condomínio Parque Faber II.

A presença de serpentes em áreas urbanas pode ocorrer em função da proximidade com áreas de mata e períodos de clima quente, quando os animais buscam abrigo ou alimento.

A orientação é que, ao avistar uma cobra, a população mantenha distância e acione imediatamente o Corpo de Bombeiros ou a Defesa Civil, responsáveis pelo resgate e remoção segura desses animais.

