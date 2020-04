Jaú Serve investe em ações diferenciadas para clientes terem vida mais saudável

Crédito: Divulgação

Todos os anos, a rede Jaú Serve de Supermercados, promove no mês de abril, ações diferenciadas, para incentivar seus clientes a terem uma vida mais saudável, através de uma alimentação equilibrada, nutritiva e saudável.

Pensando em nossos clientes, separamos nesta edição da revista Saúde para ser feliz, receitas práticas e saborosas, produtos e informações, que irão te ajudar a deixar as suas refeições mais saudáveis.

Que tal, por exemplo, aprender a fazer um delicioso espaguete de abobrinha com cream cheese e alho poró, a torta com pão de forma integral, e um crumble saudável com maçã e ghee? Aproveite para renovar suas receitas, conhecer novos produtos e surpreender sua família e seus amigos com um cardápio saudável e inovador!

Bom Apetite!

Acesse: www.jauserve.com.br/saudepraserfeliz

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também