Jaú Serve faz festa e entrega T-Cross e Audi A3 para clientes ganhadores de promoção

Ao manter uma tradição de mais de 15 anos, a rede de Supermercados Jaú Serve realizou na manhã desta quarta-feira, 22, a entrega de um T-Cross (avaliado em R$ 88 mil) e um Audi A3 (com preço de mercado em R$ 150 mil) aos clientes de São Carlos, que foram contemplados na Promoção + de Um Milhão em Prêmios, que teve início no dia 1º de outubro de 2019 e terminou no dia 8 de janeiro de 2020.

Os prêmios foram sorteados através das extrações da Loteria Federal. No total foram 141 prêmios distribuídos aos clientes da rede que totalizaram mais de R$ 1 milhão. Só em São Carlos, 31 consumidores foram premiados. Três ganharam veículos zero quilômetros (duas T-Cross e um Audi A3). Foram ainda 12 vale-compras e 16 Smart TV 55 polegadas.

“A promoção atendeu todas as expectativas”, disse Mari Tozelli, Trade Marketing do Jaú Serve. “Unificamos campanhas tradicionais de aniversário da rede e a de final de ano e modificamos o formato deste evento. Até 2019 eram 36 prêmios onde somente um ganhador de cada loja era premiado. Colocamos em prática um novo formato e premiamos 141 clientes”, comentou Mari.

MAIS NOVIDADES

Para 2020, a Trade Marketing informou que o Jaú Serve apresentará novidades em termos de promoção. “Já rola uma pesquisa nas mídias sociais e estamos analisando a percepção dos clientes. Aquilo que eles desejam ganhar. Então muita coisa bacana vem por aí”, garantiu. “O importante é que nossos clientes aprovaram esta mudança inicial”, ponderou.

LIQUIDA VERÃO

Uma das novidades que o Jaú Serve irá oferecer aos seus clientes já em janeiro é o Liquida Verão, com muitas promoções para atender o exigente consumidor são-carlense.

OS VEÍCULOS

Com direito a carreata, buzinaço e muita festa, o Jaú Serve entregou os últimos prêmios da Promoção + de Um Milhão em Prêmios. Foram um T-Cross e um Audi A3. Ambos zero quilômetros. Os premiados pegaram as chaves na manhã desta quarta-feira, 22, na loja 10, localizada na Avenida Cap. Luís Brandão, na Vila Vista Alegre.

A universitária Eduarda Cristina Caixeta Dias de Luca, 27 anos, doutoranda em Engenharia Química ganhou a T-Cross. Mineira de Patos de Minas, é casada com o mestrando em Psicologia Lucas Azzis F. de Luca e residem no Parque Fehr. As compras são feitas na loja 18, no Cidade Jardim.

“Temos um Clio e vamos vende-lo para ficar com a T-Cross”, disse Fernanda. “Esse carro é fantástico. É inacreditável”, disse, empolgada. “Este jipão irá servir a família”, comentou.

Eduarda estava acompanhada do marido que não escondia a satisfação. “Promoções assim fideliza o cliente. A premiação acaba sendo um bônus e aproxima a empresa da sociedade”, disse.

A funcionária pública federal aposentada Diná Freitas Camargo, 79 anos ganhou o Audi A3. Ela reside na Vila Rancho Velho e é cliente da loja 10, onde foram entregues os veículos.

“É a primeira vez que ganho um prêmio tão valioso. Mas irei vender ou trocar. É um carro de luxo e demanda muitas despesas. Eu já tenho um Uninho”, disse à reportagem do São Carlos Agora, salientando que carro o carro justamente no dia do seu aniversário. “Fiz 79 anos no dia 10 de janeiro”, disse, com ar de felicidade. “Sinceramente nem acreditei quando ganhei. Quem fez o cadastro na loja foi o meu marido (Antonio). Ele que faz nossas compras diárias no Jaú Serve. “Posso dizer que sou uma pessoa feliz”, finalizou.

