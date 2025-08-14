Jardim Vitória: Prefeitura de São Carlos autoriza início das obras de loteamento social

São Carlos deu um passo importante para ampliar o acesso à moradia com a oficialização do início do loteamento de interesse social Jardim Vitória. O projeto, liderado pela Associação Realizando Sonhos de São Carlos, foi aprovado por decreto assinado pelo prefeito Netto Donato no último dia 8 de agosto e teve sua documentação entregue oficialmente na segunda-feira (11/08).

O empreendimento contará com 276 lotes distribuídos em uma área de quase 140 mil m², localizada na Rua Marcelo José Marques Chiosea, ao lado do Residencial José Zavaglia. Já estão garantidos R$ 1 milhão, via Fundo Municipal de Habitação, para obras de infraestrutura, além de R$ 250 mil destinados à iluminação pública e instalação de postes.

Durante a reunião, o prefeito Netto Donato ressaltou que o projeto é fruto da união e da persistência da comunidade. “O Jardim Vitória é uma conquista que nasce da coragem e do trabalho sério de quem nunca desistiu do sonho da casa própria. É uma alegria enorme ver São Carlos avançando com um projeto que vai transformar vidas e dar dignidade a centenas de famílias”, destacou.

O secretário de Habitação Social e Regularização Fundiária, Rodson Magno do Carmo, relembrou a trajetória da associação e destacou o apoio da gestão municipal para viabilizar a obra. Já o diretor administrativo da Progresso e Habitação de São Carlos (Prohab), Cesinha Maragno, representando o presidente Marquinho Amaral, reforçou a importância de políticas públicas que garantam o direito à moradia.

A cerimônia também contou com a presença do assessor do prefeito, João Muller, e de Rafael Pereira Alexandre, presidente da Associação Realizando Sonhos, que recebeu os documentos das mãos do prefeito.

Os próximos passos serão discutidos em assembleia da associação, com foco na execução das obras e na entrega dos lotes para as famílias cadastradas. Com a autorização formal, o Jardim Vitória começa a sair do papel e se tornar realidade para centenas de moradores de São Carlos.

