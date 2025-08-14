(16) 99963-6036
quinta, 14 de agosto de 2025
Cidade

Jardim Vitória: Prefeitura de São Carlos autoriza início das obras de loteamento social

14 Ago 2025 - 06h20Por Jéssica C.R.
São Carlos deu um passo importante para ampliar o acesso à moradia com a oficialização do início do loteamento de interesse social Jardim Vitória. O projeto, liderado pela Associação Realizando Sonhos de São Carlos, foi aprovado por decreto assinado pelo prefeito Netto Donato no último dia 8 de agosto e teve sua documentação entregue oficialmente na segunda-feira (11/08).

O empreendimento contará com 276 lotes distribuídos em uma área de quase 140 mil m², localizada na Rua Marcelo José Marques Chiosea, ao lado do Residencial José Zavaglia. Já estão garantidos R$ 1 milhão, via Fundo Municipal de Habitação, para obras de infraestrutura, além de R$ 250 mil destinados à iluminação pública e instalação de postes.

Durante a reunião, o prefeito Netto Donato ressaltou que o projeto é fruto da união e da persistência da comunidade. “O Jardim Vitória é uma conquista que nasce da coragem e do trabalho sério de quem nunca desistiu do sonho da casa própria. É uma alegria enorme ver São Carlos avançando com um projeto que vai transformar vidas e dar dignidade a centenas de famílias”, destacou.

O secretário de Habitação Social e Regularização Fundiária, Rodson Magno do Carmo, relembrou a trajetória da associação e destacou o apoio da gestão municipal para viabilizar a obra. Já o diretor administrativo da Progresso e Habitação de São Carlos (Prohab), Cesinha Maragno, representando o presidente Marquinho Amaral, reforçou a importância de políticas públicas que garantam o direito à moradia.

A cerimônia também contou com a presença do assessor do prefeito, João Muller, e de Rafael Pereira Alexandre, presidente da Associação Realizando Sonhos, que recebeu os documentos das mãos do prefeito.

Os próximos passos serão discutidos em assembleia da associação, com foco na execução das obras e na entrega dos lotes para as famílias cadastradas. Com a autorização formal, o Jardim Vitória começa a sair do papel e se tornar realidade para centenas de moradores de São Carlos.

São-Carlense Pardinho completaria 93 anos nesta quinta-feira
Memória 09h48 - 14 Ago 2025

Morador de São Carlos precisa urgentemente de doadores de sangue
Luta contra leucemia 08h07 - 14 Ago 2025

Igreja São Sebastião completa 101 anos
História 07h58 - 14 Ago 2025

Santuário Nossa Senhora Desatadora dos Nós celebra padroeira com programação especial no feriado
Cidade07h20 - 14 Ago 2025

Trecho da rua Alexandrina será interditada pelo SAAE nesta quinta-feira
Cidade05h40 - 14 Ago 2025

