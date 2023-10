Jardim Nova São Carlos ganha praça pública integrada ao empreendimento Parque dos Lilases

Crédito: Divulgação

A Secretaria Municipal de Transportes Trânsito (SMTT) inaugurou na tarde desta quinta-feira, 19, na avenida Comendador Alfredo Maffei, ao lado do Sesc, a Praça Rotatória “Nivaldo Carlos Meneghelli”.

O espaço público que reúne rotatória, gramado, iluminação e playground teve custo de R$ 3 milhões (recurso privado de contrapartida da construtora CP Construplan) e integra o empreendimento Parque dos Lilases.

A homenagem a Nivaldo Meneghelli atende a Lei 21.110/22, de autoria do presidente da Câmara Municipal de São Carlos, vereador Marquinho Amaral.

Dimas Lopes, representante da construtora CP Construplan, ressaltou que o empreendimento Parque dos Lilases vai reunir 7 prédios residenciais, 2 comerciais e 5 lotes comerciais, um investimento total de R$ 14 milhões e a Rotatória Nivaldo Carlos Meneghelli, foi uma contrapartida da inciativa privada a cidade.

“Aqui era um pasto largado no meio da cidade, idealizamos esse empreendimento e investimentos R$ 3 milhões oferecendo como contrapartida a Prefeitura a construção desta Praça Rotatória, uma área que valoriza o empreendimento e a cidade”, relatou Lopes.

Cesinha Maragno, secretário municipal de Transportes e Trânsito, disse que a Praça é uma importante conquista em benefício da população, porque vai fazer fluir o trânsito, principalmente após a conclusão do empreendimento. “Hoje nós já vemos famílias vindo ao local e usufruindo deste espaço público”, relatou.

Nivaldo Carlos Meneghelli Júnior, filho do homenageado, explicou que a família recebe com emoção a homenagem ao pai falecido em 02 de agosto de 2017 com 80 anos. “Recebemos com muita alegria e carinho por tudo que o meu pai representou e pelo legado deixado para a cidade. Ele teve um terreno aqui com 18 anos, estou emocionado e agradecido pelo poder público fazer essa homenagem para ele que trabalhou com vendas, na antiga Serraria São Carlos, foi administrador do Country Club, meu grande incentivador do esporte e terá seu nome perpetuado nesse espaço”, finalizou.

O vereador Dé Alvim, representando a Câmara Municipal, cumprimentou as autoridades e parabenizou a família pela homenagem. “Eu conheço o trabalho do Meneghelli na área social, espero que ele possa voltar com o seu jipe para os bairros lá na região do Cidade Aracy, Santa Angelina, no Jardim Gonzaga, para resgatarmos os jovens que estão se perdendo no mundo da criminalidade”, frisou.

Representando o prefeito Airton Garcia, o secretário de Relações Legislativas e Institucionais, Mateus de Aquino, lembrou que “se existe um visionário empreendedor na cidade, essa pessoa com certeza é o prefeito Airton Garcia, que sempre acreditou na expansão da cidade e nos espaços públicos que poderiam ser preenchidos com sabedoria e desenvolvimento, trazendo progresso para a cidade”, disse.

Participaram da solenidade o vice-prefeito Edson Ferraz, Kleber Luchesi, chefe de gabinete da Câmara Municipal, os representantes da família, os irmãos Nivaldo Carlos Meneghelli Júnior e Carla Cristina Meneghelli, além de secretários adjuntos e representante de outras instituições.

