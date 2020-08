Jardim Medeiros está abandonado, criticam moradores

Crédito: Marcos Escrivani

Diversos moradores entraram em contato com o São Carlos Agora na tarde desta segunda-feira, 24, denunciando descasos e abandono por parte do Poder Público com relação Pas ruas esburacadas que existem no Jardim Medeiros.

“Nunca se vê alguém da Prefeitura por aqui. Vemos recape pra cá, recape pra lá e por aqui nem sequer vem tapa buracos. Vamos ver se agora, por causa das eleições se alguém aparece. Estamos implorando para que se resolvam os problemas do bairro, mas não somos atendidos”, desabafou um morador. As denúncias contam com fotos de vias totalmente esburacadas.

“Só queremos que o dinheiro que gastamos com impostos sejam revertidos em melhorias que garantam o mínimo de dignidade para quem mora aqui. É nítido ver o recape na região central, mas quando se analisa os bairros mais distantes a realidade é totalmente diferente”, afirmaram os moradores através de mensagens via WhatsApp.

