Jardim Jockey Clube terá sentido único em duas ruas

11 Dez 2025 - 19h27Por Jessica
A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, anunciou mudanças no tráfego do Jardim Jockey Clube, que passam a valer nesta sexta-feira (12/12). A medida visa organizar o trânsito, aumentar a segurança viária e facilitar a circulação de moradores e motoristas na região.

A partir de agora:

  • Rua Rio Paraguai funcionará em mão única no sentido da Rua Rio Amazonas, a partir do cruzamento com a Rua Rio Araguaia.
  • Rua Rio Amazonas terá mão única no sentido da Rodovia SP310 (Washington Luís), entre a Rua Rio Araguapeí e a Rua Rio Paraguai.

Apesar do trecho alterado ser curto, a Secretaria explica que a mudança é estratégica, pois contribui para melhorar a fluidez do tráfego e reduzir conflitos entre veículos.

A orientação é que todos os motoristas redobrem a atenção à sinalização, respeitando o novo sentido de circulação para garantir segurança e evitar acidentes.

 

