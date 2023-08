Jardim Gonzaga irá receber recapeamento asfáltico

No total serão recuperados 19.822,40 metros quadrados de vias públicas - Crédito: Divulgação

A Prefeitura de São Carlos prossegue com o serviço de recapeamento na região sul da cidade. Depois de finalizar a Vila Conceição, bairro que está recebendo 25.503 metros quadrados de recape, incluindo a avenida Papa João Paulo VI, local onde o serviço será finalizado na próxima segunda-feira (28/08), as equipes seguem para o Jardim Gonzaga.

O recapeamento das vias do Gonzaga começa já na terça-feira, 29, com previsão de finalização no dia 4 de setembro. No total serão recuperados 19.822,40 metros quadrados, um investimento de R$ 1.381.414,20.

Os recursos que estão sendo utilizados para a execução de uma nova etapa de recapeamento são provenientes de operação de crédito realizado pela Prefeitura de São Carlos junto a Desenvolve SP, no valor total de R$ 14,9 milhões. Com esse crédito já foram recuperadas as vias do Parque Fher, Vila Isabel, Jardim São Paulo, Parque Industrial, das ruas Padre Teixeira e Campos Salles e da avenida Getúlio Vargas. A Vila Conceição está recebendo o serviço essa semana.

Netto Donato, secretário de Governo, disse que esses bairros foram selecionados em virtude da necessidade urgente em receber a melhoria. “O Jardim Gonzaga é um exemplo, já que na maioria das ruas do bairro, o tapa-buraco não resolvia mais, uma vez que é um serviço bastante pontual e que deve ser feito somente em buracos superficiais, portanto incluímos o local nesta etapa. Por determinação do prefeito Airton Garcia, o maior programa de recape da história de São Carlos, que começou no primeiro governo dele, continua até o último dia da sua segunda administração”, ressalta Netto.

De acordo com o secretário de Obras Públicas, João Muller, finalizando o Jardim Gonzaga, as equipes seguem para o Cidade Aracy e Presidente Collor. “Por esse contrato serão recuperados 42 quarteirões”, revela Muller.

No Cidade Aracy os serviços começam no dia 11 de setembro. Na sequência as equipes iniciam o serviço no bairro Presidente Collor.

