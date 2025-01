Jardim Embaré realiza Festa de Férias neste final de semana

O Jardim Embaré se prepara para dois dias de muita diversão e alegria com a festa "Curtindo as Férias Adoidado", que acontece neste final de semana, sábado e domingo (18 e 19), das 16h às 22h, na Praça Principal do bairro.

O evento, organizado pelo grupo AMEI em parceria com a Associação de Moradores do Jardim Embaré, promete atrair famílias e moradores da região. A programação inclui música ao vivo com o cantor Cacá Bittencourt, que animará o público com seu repertório variado.