Janeiro bate recorde de chuva em São Carlos e Defesa Civil alerta para fevereiro chuvoso

Crédito: SCA

O diretor da Defesa Civil de São Carlos, órgão vinculado à Secretaria de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, Pedro Caballero, informou que o mês de janeiro fechou com um acumulado de 400 milímetros de chuva, volume considerado recorde para o período. Segundo ele, apesar da grande quantidade de precipitação, a distribuição equilibrada das chuvas ao longo do mês evitou enchentes e alagamentos na cidade.

“Praticamente durante 15 dias tivemos chuvas e 15 dias sem precipitação. O acumulado até o dia 30 foi de 400 milímetros de chuva. É um recorde, porque fazia tempo que não tínhamos um mês com esse volume e de forma parcelada, com no máximo 49 milímetros por evento, sem provocar inundações ou alagamentos”, destacou Caballero.

O diretor também alertou para as condições climáticas previstas para os próximos dias. De acordo com ele, no sábado e no domingo, as temperaturas devem variar entre 31°C e 32°C, com ocorrência de chuvas rápidas e isoladas, típicas do verão, principalmente no fim da tarde, acompanhadas de raios.

“Já a partir da noite de segunda-feira, dia 2, para terça-feira, dia 3, o tempo deve fechar, com possibilidade de temporais entre terça e quarta-feira”, explicou.

Caballero reforçou a importância de atenção redobrada da população, especialmente em áreas consideradas de risco. “Fevereiro deverá ser um mês chuvoso, assim como foi janeiro. É fundamental não atravessar enxurradas, aguardar a chuva passar e buscar abrigo em locais cobertos. Tivemos diversos acidentes com raios no Brasil, por isso é essencial se proteger adequadamente”, alertou.

Por fim, ele lembrou que a Defesa Civil emite comunicados preventivos por meio do número 40199. “Ao cadastrar o CEP, o morador passa a receber alertas específicos para São Carlos, além dos avisos gerais emitidos pelo Governo do Estado”, concluiu.

