Ivone Zanquim participa de homenagens às Mulheres Empreendedoras do Ano

A presidente da Associação Comercial e Industrial de São Carlos (ACISC), Ivone Zanquim, participou na noite desta quarta-feira (24) da Sessão Solene em homenagem às Mulheres Empreendedoras do Ano, realizada pela Câmara Municipal de São Carlos, em parceria com a própria ACISC e o Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura (CMEC).

A solenidade foi comandada pelo vereador Lucão Fernandes (PP), presidente do Legislativo, e teve como orador oficial o vereador Julio Cesar (PL). Também esteve presente a presidente do CMEC, Juliana Tomase, que destacou a importância da valorização do protagonismo feminino nos negócios e na sociedade.

Na cerimônia, foram entregues três reconhecimentos especiais: o título de “Mulher Empreendedora do Ano” à Márcia Mendes, proprietária da Padaria São Miguel; o de “Mulher Empreendedora Homenageada do Ano” à Gilmara Calabrezi, da Gilmara Sabonetes Artesanais; e o de “Mulher Empreendedora Emérita do Ano” à Fátima Françozo, da Loja Stravaganzza. As homenagens reconheceram a trajetória de sucesso e a contribuição das empresárias ao desenvolvimento econômico e social de São Carlos.

Em sua fala, Ivone Zanquim destacou o papel transformador das mulheres no empreendedorismo local. “Hoje celebramos a força, a coragem e a dedicação de mulheres que transformam sonhos em negócios e negócios em oportunidades para a nossa cidade", afirmou. "Quero parabenizar a Márcia Mendes, a Gilmara Calabrezi e a Fátima Françozo. Vocês representam a garra das empreendedoras de São Carlos, que com talento e perseverança contribuem não só para a economia local, mas também para inspirar outras mulheres a acreditarem em seu potencial”, complementou.

A presidente da ACISC concluiu reforçando a importância da união feminina no fortalecimento dos negócios. “Que este reconhecimento seja um incentivo para que mais mulheres conquistem seu espaço, mostrando que empreender é também um ato de coragem, inovação e amor pelo que se faz. Que vocês possam sempre contar com a ACISC. Juntas somos mais fortes!”, finalizou.

A iniciativa reforça a relevância do empreendedorismo feminino em São Carlos, mostrando como as mulheres têm assumido cada vez mais protagonismo na geração de empregos, na inovação e no fortalecimento da economia local.

Assessoria de imprensa Acisc

Leia Também