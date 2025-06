Ivo Chermont participa de prévia do São Carlos Business Summit 2025

Economista Ivo Chermont - Crédito: divulgação

São Carlos se prepara para receber um dos maiores eventos empresariais do interior paulista: o São Carlos Business Summit 2025, que será realizado nos dias 12 e 13 de setembro, no Oasis Eventos. Como aquecimento para a programação principal, a cidade sediará no próximo dia 24 de junho um pré-encontro exclusivo de empresários, que contará com uma palestra especial do economista Ivo Chermont, um dos nomes mais respeitados do cenário econômico nacional.

Viabilizado com o apoio da XP Atlantic, o encontro trará uma análise aprofundada dos cenários econômicos atuais, tendências de mercado e perspectivas para os próximos anos, com foco nas decisões estratégicas do empresariado.

Sobre o palestrante

Ivo Crermont é economista com ampla experiência na indústria de Asset Management, iniciou a carreira no Modal Asset, sendo responsável pela cobertura da economia internacional, com ênfase em Estados Unidos. Posteriormente, foi economista da área internacional da Itaú Asset, onde além da cobertura de indicadores globais, teve foco especial em Europa. Foi também sócio e economista-chefe da Kyros Investimentos e sócio e Economista-Chefe da Itaim Asset Management. É Economista-Chefe da Quantitas desde 2016. Graduado em Ciências Econômicas pela PUC-RJ e Mestre em Economia pela UFRJ, possui a Certificação de Gestores ANBIMA – CGA. Chermont é conhecido por sua capacidade de traduzir temas econômicos complexos em análises claras e aplicáveis para empresários e investidores.

O São Carlos Business Summit 2025 será uma feira multissetorial que tem como objetivo valorizar o ecossistema de inovação e negócios da cidade, reunindo empresas da nossa região, startups, investidores, além de representantes de instituições públicas e privadas. A programação inclui rodadas de negócios promovidas pelo Sebrae, palestras com especialistas renomados nas áreas de inovação, gestão, tecnologia, sustentabilidade e mercado, além de espaços para exposição e networking.

A iniciativa busca fortalecer a imagem de São Carlos como um polo tecnológico e competitivo, promovendo conexões estratégicas, parcerias e oportunidades de crescimento.

Empresas interessadas em participar da feira podem entrar em contato com a organização para garantir seu espaço.

SÃO CARLOS BUSINESS SUMMIT 2025

12 e 13 de Setembro de 2025

Oasis Eventos – São Carlos - SP

CONTATO COMERCIAL: 16 99626-1069

CONTATO DA ORGANIZAÇÃO: 16 98807-9705



