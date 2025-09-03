(16) 99963-6036
IV Semana da Gestão do IFSP São Carlos acontece de 13 a 18 de outubro

03 Set 2025 - 16h12Por Jéssica C.R.
IV Semana da Gestão do IFSP São Carlos acontece de 13 a 18 de outubro - Crédito: Divulgação Crédito: Divulgação

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP), Campus São Carlos, promoverá entre os dias 13 e 18 de outubro de 2025 a IV Semana da Gestão, evento que já se consolidou como espaço de debate, aprendizado e troca de experiências sobre os principais temas da área de Administração, Gestão da Qualidade, Processos Gerenciais e áreas afins.

Com o tema “Gestão, Inovação e Sustentabilidade”, a programação contará com palestras, oficinas, mesas-redondas, apresentações de projetos e atividades culturais. O evento é gratuito e aberto a toda a comunidade acadêmica e ao público externo interessado em compreender os desafios e as tendências da gestão contemporânea.

De acordo com o Prof. Dr. Euro Marques Júnior, Presidente da Comissão Organizadora, a Semana tem como objetivos:
-Promover a integração entre estudantes, docentes, pesquisadores, profissionais e empresas;
-Estimular a formação complementar dos alunos, aproximando-os do mercado de trabalho;
-Divulgar práticas inovadoras e sustentáveis de gestão em diferentes setores;
-Incentivar o protagonismo estudantil, com a participação ativa dos alunos na organização e condução das atividades.

A expectativa da Comissão Organizadora é reunir mais de 500 participantes ao longo dos seis dias, reforçando a relevância do IFSP São Carlos como polo de ensino, pesquisa e extensão voltado para a área de gestão.

Serviço
Evento: IV Semana da Gestão – IFSP São Carlos
Data: 13 a 18 de outubro de 2025
Local: IFSP São Carlos – Estrada Municipal Paulo Eduardo de Almeida Prado – São Carlos/SP
Inscrições: gratuitas 
Contato para imprensa: euro.marques@ifsp.edu.br

