Isenção para salários de até R$ 5 mil beneficiará um terço dos são-carlenses

Avenida São Carlos, na região central - Crédito: Lourival Izaque

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou, nesta quarta-feira (26), a isenção do Imposto de Renda (IR) para quem ganha até R$ 5 mil e o aumento da taxação para altas rendas. Uma das principais bandeiras de campanha de Lula em 2022, a medida começa a valer a partir de janeiro do ano que vem e deve beneficiar mais de 15 milhões de brasileiros.

A medida beneficiará, já a partir de 2026, cerca de 90 mil são-carlenses, o que corresponde a um terço da população do município.

O município tem 90 mil trabalhadores no estoque do CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) do Ministério do Trabalho, Emprego e Renda, mas, em 2022, segundo o IBGE, o total de trabalhadores formais era de 108.182 são-carlenses. O salário médio pago no município é de R$ 5.009,40.

NOVE MIL METALÚRGICOS BENEFICIADOS – Segundo dados da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS 2024) e estudo elaborado pelo DIEESE – subseção FEM/CUT-SP, cerca de 66,7% dos trabalhadores da base dos metalúrgicos de São Carlos e Ibaté serão beneficiados com a nova faixa de isenção. Esse percentual corresponde a aproximadamente 9 mil trabalhadores e trabalhadoras, que deixarão de pagar Imposto de Renda a partir do próximo ano.

Para a base metalúrgica de São Carlos e Ibaté, o impacto será significativo. Com mais renda disponível, os trabalhadores poderão fortalecer o consumo local, movimentar o comércio e contribuir para a estabilidade e o crescimento da economia.

O presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Carlos e Ibaté, Vanderlei Strano, destacou que essa é uma vitória dos trabalhadores. “Essa conquista se deve à mobilização da classe trabalhadora nas ruas e nas mídias sociais. É um reconhecimento do esforço de milhões de brasileiros que mantêm o país. A aprovação também cumpre uma promessa de campanha do presidente Lula, que se comprometeu a corrigir a defasagem da tabela do Imposto de Renda, uma das principais pautas do movimento sindical nos últimos anos”, afirmou Strano.

Na Prefeitura de São Carlos, atualmente somente 320 servidores municipais têm isenção do IR. A partir de 2026, a isenção vai beneficiar cerca de 2 mil funcionários municipais.

O diretor do SINDSPAM, Nei Custódio, comemorou o anúncio da novidade. “É uma vitória para quem trabalha! A isenção do IR para salários até R$ 5 mil representa justiça fiscal e respeito ao trabalhador brasileiro. O SINDSPAM celebra essa grande conquista, que cumpre promessa de campanha do presidente Lula e garante mais poder de compra e dignidade ao servidor público”, destaca ele.

DÉCIMO QUARTO SALÁRIO – A isenção do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) para quem recebe até R$ 5.000,00 de salário e o desconto escalonado para rendimentos de até R$ 7.000,00 vão beneficiar 90% dos professores do estado e da região que possuem um cargo ou função (no caso dos não efetivos).

Como São Carlos conta com cerca de 2 mil professores, aproximadamente 1.800 docentes das redes municipal e estadual devem ser contemplados.

“Para se ter ideia, aproximadamente 50% dos professores da rede estadual — e, no interior, esse índice chega a 60% — são contratados temporários e possuem salário único, sem direito à carreira, no valor aproximado de R$ 5.400,00 bruto para uma jornada de 40 horas semanais. Todos serão beneficiados com a redução quase total do desconto do IRPF”, afirma o coordenador regional da APEOESP (Sindicato dos Professores), Ronaldo Motta.

O economista João Leme, da Consultoria Tendências, estima que o Produto Interno Bruto (PIB) ganhará impulso de 0,15 a 0,2 ponto percentual. No bolso dos trabalhadores, o impacto será “de um 14º salário, mas distribuído todos os meses do ano”.

Nas contas de Pedro Humberto de Carvalho, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), os estratos inferiores da classe média deverão dispor de mais R$ 350 a R$ 550 mensais, em média. “Vai ser uma folga orçamentária considerável”, avalia.

Contador Sebastião Cavallaro

MEDIDA POSITIVA – O contador Sebastião Cavalaro, ex-delegado do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo (CRC-SP), vê a isenção do IR como uma medida positiva do governo federal. “Sem dúvidas, é um projeto que vem em boa hora. Afinal, este dinheiro que o trabalhador iria pagar em impostos ele vai utilizar para outras finalidades, como pagar contas em atraso ou consumir. Ao gastar este dinheiro no mercado local, ele movimenta várias cadeias produtivas. Então, é sempre positivo termos essa correção da tabela do IR”, comemora Cavalaro.

O especialista concorda com as afirmações de alguns sindicalistas de que a isenção será uma espécie de décimo quarto salário para parte dos brasileiros. “Realmente será um ganho importante para todos aqueles que eram atingidos diretamente por essa tributação da pessoa física”, explica Cavalaro.

