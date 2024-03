Indignação: carro sofre danos ao cair em buraco no asfalto em São Carlos

Veículo sofreu danos após cair em buraco aberto após tampa de bueiro se soltar - Crédito: Divulgação

“De quem é responsabilidade?”. Uma motorista entrou em contato com o São Carlos Agora para denunciar um inconveniente que teve na tarde desta quinta-feira, 6, e que acarretou danos em seu veículo.

Indignada, disse que dirigia seu veículo e por volta das 16h desta quinta-feira, no momento em que chovia em São Carlos, transitava pela rua José de Alencar e quase esquina com Avenida São Carlos, de repente, ao passar sobre um bueiro, aconteceu um fato lamentável e que causou danos em seu veículo.

Devido a quantidade elevada de água, um bueiro que estaria solto, se desprendeu e uma das rodas do seu carro caiu no buraco. O impacto foi grande e causou um grande susto na mulher.

“Agora como um bueiro dessa proporção está com a tampa solta?”, questionou. “Ressaltando que, poderia ter causado acidente com o impacto. Graças a Deus que apareceram pessoas pra me ajudar na remoção do veículo, sem contar o esgoto. Nossa, sem mais! Olha o perigo. E como serei ressarcida desses danos, se é que serei?”, esbravejou.

