Familiares de Elizeu Luiz de Jesus, de 38 anos, acionaram o São Carlos Agora pedindo ajuda para encontrá-lo, pois ele está desaparecido desde o começo do ano e sua mãe faleceu ontem.

Segundo a irmã, Elizeu, que reside no Jardim Zavaglia, teria sido visto em alguns bairros de São Carlos com barba por fazer e cabelos compridos.

Informações sobre o paradeiro do rapaz podem ser repassadas para o telefone 16 99197-0540 (Maria).

