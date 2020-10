09 Out 2020 - 13h28

A irmã da jovem Layla Lima Ferreira entrou em contato com a redação do SCA pedindo ajuda para encontrá-la. Ela saiu de casa no CDHU por volta das 20h e não deu mais notícias.

A irmã informa que já tentou várias vezes falar com ela através do celular, mas o aparelho está desligado.

Quem tiver informações sobre a Layla deve ligar para (16) 99291-3152.

