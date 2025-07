Irmã de enfermeira relata momento em que encontrou o corpo em mata: "Segui minha intuição"

Irmã prestou homenagem para Pamela nas redes sociais - Crédito: Reprodução

O corpo da enfermeira Pâmela Helena Barbosa de Freitas, de 36 anos, foi encontrado na tarde deste sábado (5), em uma área de mata no prolongamento do Jardim Medeiros, em São Carlos. Ela estava desaparecida desde o mês passado e sofria de depressão, segundo familiares.

A própria irmã da vítima, Tatiana de Freitas Siviero, foi quem localizou o corpo, após entrar na mata movida pela intuição, como relatou nas redes sociais. Ela agradeceu às pessoas que participaram das buscas e prestou uma homenagem comovente à irmã.

“Te carreguei quando você nasceu e carrego hoje quando te encontrei e você nos deixou. Te amo, minha criança”, escreveu Tatiana.

A protetora de animais Tatiana veio de Piracicaba auxiliar nas buscas

Em vídeo publicado, ela contou que os cães farejadores do Corpo de Bombeiros encerraram as buscas por volta do horário de almoço. Foi então que decidiu entrar sozinha na mata. “Eu entrei, segui minha intuição, fui me embrenhando e senti cheiro de cipó podre, de carne humana. Minha intuição falava ‘vai, vai’. Eu falei: quando eu pego alguma coisa, eu vou até o final. Quando o cheiro ficou mais forte, eu achei a minha irmã”, relatou, emocionada.

Tatiana afirmou que o corpo de Pâmela estava em estado de decomposição e que, apesar da dor, sentiu alívio por poder dar à irmã um enterro digno. “Ela cometeu o suicídio. Quando a encontrei, falei: ‘Pâmela, eu ia te achar. Agora você vai ter um descanso’”.

Em meio ao sofrimento, a irmã agradeceu o apoio das pessoas e fez um alerta sobre os perigos da depressão. “Foi uma excelente profissional, só tinha elogios dela na enfermagem. Mas a depressão não é brincadeira. A depressão vem e leva”, disse.

Procure ajuda

Procure ajuda Caso você tenha pensamentos suicidas, procure ajuda especializada como o CVV (www.cvv.org.br) e os Caps (Centros de Atenção Psicossocial) da sua cidade. O CVV funciona 24 horas por dia (inclusive aos feriados) pelo telefone 188, e também atende por e-mail, chat e pessoalmente. São mais de 120 postos de atendimento em todo o Brasil.

