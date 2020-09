Familiares enfim conseguiram falar com Rafaela Marques Tibúrcio.

Segundo a irmã, Rafaela informou que o carro quebrou no São Carlos 8 e a bateria do celular acabou. Quando conseguiu consertar o veículo, veio embora e foi descansar. Quando ligou o celular, visualizou as ligações e entrou em contato com os familiares.

O SCA agradece a todos que ajudaram compartilhando a notícia do desaparecimento.

