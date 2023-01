IPVA mais caro de São Carlos é de uma Ferrari e custa quase R$ 158 mil

Ferrari 488 Pista Spider tem o IPVA mais caro de São Carlos - Crédito: reprodução/divulgação Automais TV

O Imposto Sobre Propriedade de Veículo Automotor (IPVA) 2023 começa a vencer nesta quarta-feira (11) no estado de São Paulo.

O dono de uma Ferrari 488 Pista Spider, ano 2020, é que vai pagar o maior imposto em São Carlos. Ele terá que pagar a bagatela de R$ 157.798,71 de taxa pelo carro que tem valor estipulado em R$3.944.968. Com esse valor é possível comprar vários carros médios e até um apartamento.

O menor valor do IPVA na cidade é de uma moto Sundown Hunter 90, 2006. O proprietário terá que desembolsar R$ 24,47.

As informações foram repassadas pela Secretaria da Fazenda a pedido do SCA.

Em caso de atraso no pagamento do IPVA, a multa é de 0,33% por dia mais juros. Se o atraso ultrapassar 60 dias, a multa fica em 20% do valor do imposto. O não pagamento também impede a renovação do licenciamento do veículo, que pode até ser apreendido e o condutor multado.

