Ipem-SP verifica bafômetros destinados aos órgãos de trânsito

Os etilômetros, popularmente conhecidos por bafômetros, utilizados pela fiscalização de trânsito são verificados pelo Ipem-SP (Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo), autarquia do Governo do Estado, vinculada à Secretaria da Justiça, e órgão delegado do Inmetro, sejam eles recém-fabricados ou equipamentos em utilização.

Em agosto, o Ipem-SP verificou 308 etilômetros para diversos instituições entre eles, o Detran (Ceará, Maranhão, Pernambuco e Rondônia), Petrobrás (Brasília, Mato Grosso e Rio de Janeiro), Companhia Siderúrgica do Espírito Santo, Siderúrgicas: Usiminas e Vale S/A, Agência Fluvial de mato Grosso do Sul, Secretaria de Segurança Pública de Mato Grosso), AMBEV em Minas Gerais e Paraná, prefeituras em Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, Marinha, Polícia Militar de São Paulo e Santa Catarina, Polícia Rodoviária Federal e inúmeras viações e transportadoras do país.

De janeiro a julho deste ano, foram verificados 2.070 etilômetros de órgãos públicos de 26 Estados da Federação por meio da Polícia Militar estadual, superintendência de Polícia Rodoviária Federal, Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran), Departamento de Estradas de Rodagem (DER), prefeituras, Marinha, Ministério da Justiça e Segurança Pública e Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Transporte e aeroportos.

A verificação metrológica em etilômetros constata, por meio de ensaios no laboratório do Ipem-SP, se o instrumento mantém a reprodução de valores de acordo com as tolerâncias pré-estabelecidas em regulamentos do Inmetro.

Os ensaios consistem em injetar nos etilômetros três diferentes concentrações de misturas gasosas de etanol em nitrogênio, além de injeção de ar sintético para verificação do ponto zero.

Em 2019, foram verificados 5.536 etilômetros, sendo 4.031 na verificação periódica e 1.505 verificação inicial.

RESPONSABILIDADE DOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES

As Polícias Rodoviária Estadual, Federal, o Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran), o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), entre outros órgãos que utilizam o etilômetro para fins de fiscalização, devem enviar anualmente seus equipamentos ao Ipem-SP para garantir que os aparelhos estejam medindo corretamente. O Laboratório de Etilômetros do Ipem-SP também realiza verificação de etilômetros para outros Estados da Federação.

É de responsabilidade do detentor do instrumento seu encaminhamento ao órgão metrológico para a execução da verificação, uma vez que o etilômetro somente deve ser utilizado com a verificação vigente.

Para mais informações ou agendamento para a verificação do etilômetros é necessário entrar em contato com a equipe do laboratório.

Laboratório de Etilômetros do Departamento de Metrologia Científica e Industrial do Ipem-SP

Telefone: (11) 3581-2499

Horário de funcionamento: De 2ª a 6ª feira, das 8h às 17h.

Endereço: Rua Muriaé, 154 – Alto do Ipiranga – São Paulo – SP

Confira a página do setor. Acesse https://tinyurl.com/sz5nvky

