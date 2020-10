Ipem-SP reprova botijão de gás durante fiscalização em depósito de São Carlos

Crédito: Agência Brasil

O Ipem-SP (Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo), autarquia do Governo do Estado, vinculada à Secretaria da Justiça, e órgão delegado do Inmetro, que tem como objetivo defender o consumidor, realizou em 30 de setembro, operação denominada GLP, em depósitos de distribuição de gás de cozinha na capital e nas cidades de Araçatuba, Barueri, Bauru, Dois Córregos, Ituverava, Jandira, Santa Bárbara D’Oeste, Santo André, São Carlos, São José dos Campos, São José do Rio Preto e Sorocaba.

Ao todo foram fiscalizados 410 botijões de GLP, popularmente conhecidos como botijões de gás de cozinha, das marcas Consigaz, Copagaz, Liquigás, Nacional Gás Butano, Supergasbrás e Ultragaz, sendo 28 (7%) reprovados.

As equipes fiscalizaram 25 estabelecimentos entre envasadoras e distribuidoras e encontraram erros em três (12%).

Dentre os botijões reprovados, os fiscais detectaram a falta de -610g em 13kg de um botijão da Liquigás, em um depósito na avenida Bruno Ruggiero Filho, em São Carlos, falta de – 522g em 13kg em botijões da Copagaz em Araçatuba, e tara ilegível ou inexistente dos botijões da Consigaz em Jandira.

Os demais erros encontrados estavam dentro do tolerado, conforme portaria Inmetro nº 225/2009.

As equipes do Ipem-SP não encontraram indícios de fraude nos botijões fiscalizados.

As empresas autuadas terão dez dias para apresentar defesa junto ao instituto. De acordo com a lei federal 9.933/99, as multas podem chegar a R$ 1,5 milhão.

Conheça os locais vistoriados e todas as irregularidades. Acesse https://tinyurl.com/y5yc66bv

