Ipem-SP reprova 11% dos produtos típicos das ceias de final de ano

O Ipem-SP (Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo), autarquia do Governo do Estado, vinculada à Secretaria da Justiça, e órgão delegado do Inmetro, que tem como objetivo defender o consumidor, realizou a operação "Boas Festas" na quinta-feira, 10 de dezembro, nos laboratórios da capital, São Carlos e São José do Rio Preto, com a finalidade de verificar os produtos típicos das ceias de Natal e Ano Novo. Ao todo, foram verificados 18 produtos, sendo 2 (11%) reprovados por diferença entre o peso real e o indicado na embalagem.

Entre os itens avaliados estavam panetones, frutas de época, pães, bolos natalinos, enfeites, papéis de presente, guardanapos, descartáveis e demais produtos do tema

No laboratório da capital, foram examinados cinco produtos, sem nenhuma reprovação.

Em São Carlos, foram examinados sete produtos, sendo reprovado um (14%), por diferença entre o peso real e o indicado na embalagem.

Em São José do Rio Preto, foram examinados seis produtos, sendo reprovado um (16%) por diferença entre o peso real e o indicado na embalagem.

Os produtos foram coletados previamente pelos fiscais em pontos de venda de pequeno, médio e grande porte em todo o Estado para serem avaliados nos laboratórios do Ipem-SP.

O objetivo foi verificar a fidelidade das indicações de quantidade nas embalagens dos produtos, a fim de coibir a comercialização de itens que tragam em suas embalagens informações em desacordo com a legislação vigente.

As empresas autuadas pelo Ipem-SP têm dez dias para apresentar defesa ao órgão. De acordo com a lei federal 9.933/99, as multas podem chegar a R$ 1,5 milhão.

Confira a tabela com as irregularidades, acesse https://tinyurl.com/ya49pjun

