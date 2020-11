Ipem-SP autua fabricantes de papel higiênico por irregularidades nas medidas

a Ipem-SP autua fabricantes por medidas irregulares de papel higiênico - Crédito: Divulgação

Fiscais do Ipem-SP (Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo), autarquia do Governo, vinculada à Secretaria da Justiça, e órgão delegado do Inmetro, analisaram as medidas – largura e comprimento – de diversas marcas de papel higiênico das linhas doméstica e institucional, a fim de verificar se a indicação apresentada pelo fabricante na embalagem está correta.

Durante a ação, realizada na última quarta-feira, 11, de maneira coordenada nos laboratórios do Ipem-SP da capital, São Carlos e São José do Rio Preto, foram verificados 11 produtos. Deste total, 5 (45%) estavam irregulares, levando à autuação dos fabricantes.

Confira a tabela com as irregularidades, acesse https://tinyurl.com/y282nlgg

As empresas autuadas têm dez dias para apresentar defesa ao órgão. De acordo com a lei federal 9.933/99, as multas podem chegar a R$ 1,5 milhão.

Em 2019, a mesma operação verificou 33 produtos. Deste total, 16 (48%) estavam irregulares, levando à autuação dos fabricantes.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também