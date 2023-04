Investimentos da CPFL crescem 38% na região de São Carlos

SIGA O SCA NO

Crédito: Matheus Meireles

A CPFL Paulista ampliou em 38% os seus investimentos na região de São Carlos em 2022, em relação ao ano anterior. Foram destinados mais de R$ 213 milhões a obras e iniciativas de expansão, modernização, manutenção e atendimento ao cliente, 38% acima do registrado no ano anterior. Trata-se do segundo ano consecutivo de investimentos recordes na região.

Nos 234 municípios da área de concessão, o investimento total da CPFL Paulista ultrapassou a marca dos R$ 2 bilhões em 2022, o maior da história da distribuidora. A cifra segue o compromisso da CPFL Paulista, que é prover energia de qualidade a esse circuito de cidades de grande importância para o desenvolvimento do Estado de São Paulo. “Nosso Plano de investimentos cresce, ano a ano, para garantir que a energia que fornecemos impulsione o desenvolvimento desses municípios, de seus moradores e de suas atividades econômicas”, afirmou Roberto Sartori, presidente da CPFL Paulista.

Em São Carlos, os investimentos se mantiveram altos, em torno de R$ 32 milhões, em 2022. ‘’São Carlos, por exemplo, é conhecida por todo seu vigor, acadêmico, tecnológico e industrial. Energia confiável é fundamental para essas cidades”, completou Sartori.

Entre os destaques estão os investimentos realizados no sistema de distribuição de energia elétrica de São Carlos. A subestação Bethânia, que atende o município, foi ampliada, enquanto a subestação Bela Vista, localizada em São Carlos, foi modernizada e ganhou a instalação do primeiro transformador verde em uma subestação do Grupo CPFL. São exemplos de obras que têm como objetivo dar ainda mais confiabilidade, flexibilidade operativa e qualidade à energia elétrica fornecida pela CPFL Paulista na região.

Confira os 10 municípios com principais investimentos na região de São Carlos:

Investimentos da CPFL Paulista em 2022 Araraquara 42.066.511 Gavião Peixoto 40.108.383 São Carlos 32.025.716 Nova Europa 18.398.474 Ibitinga 10.621.614 Matão 9.256.938 Itápolis 7.773.437 Taguaritinga 7.685.361 Descalvado 7.644.371 Tabatinga 6.599.131

Investimento que geram resultados – O Plano de Investimentos da companhia já gerou resultados históricos. Todos os anos, a agência reguladora avalia as concessionárias do país, no período de janeiro a dezembro, e divulga um ranking de Desempenho Global de Continuidade (DGC). A CPFL Paulista foi a distribuidora que mais evoluiu em 2022.

Um dos indicadores avaliados é o DEC, que aponta o tempo médio em que os consumidores ficaram sem energia na área de concessão ao longo do ano. CPFL Paulista possui DEC de cerca de 5h. Num exercício de equivalência, transformando esse índice em uma espécie de “taxa de sucesso”, um DEC de 5h aponta que 99,94% do tempo de um ano, o cliente teve energia disponível para consumo.

