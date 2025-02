Intervenção precoce na infância é tema de pesquisa na UFSCar

Podem participar profissionais de qualquer região do Brasil (Foto: Divulgação) -

Uma pesquisa de doutorado, realizada no Programa de Pós-Graduação em Terapia Ocupacional (PPGTO) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), pretende levantar o perfil de competências profissionais na prestação de serviços em Intervenção Precoce na Infância (IPI) com práticas centradas nas famílias. Para isso, convida profissionais que atuam na Saúde, Educação e Assistência Social com crianças de 0 a 6 anos em Intervenção Precoce. Os participantes devem preencher um questionário online até o dia 1º de junho.

O estudo é conduzido pela doutoranda Maria Izabel Alves Felix da Silva, sob orientação de Patrícia Della Barba, docente do Departamento de Terapia Ocupacional da UFSCar. A IPI é um conjunto de estratégias de apoio às famílias de crianças entre 0 e 6 anos, com atraso de desenvolvimento, incapacidade ou risco grave de atraso de desenvolvimento por condições biológicas e/ou ambientais, envolvendo ativamente as redes de apoio social formal e informal. Nesse cenário, a formação e a capacitação de profissionais de diferentes áreas é importante para a eficiência do serviço prestado, para a qualidade de vida das crianças e apoio aos familiares.

O estudo atual quer compreender como os profissionais do campo da IPI abordam temas como desenvolvimento infantil; parcerias com as famílias; avaliação; aplicação de estrutura curriculares; práticas éticas e centradas nas famílias. A pesquisadora relata que o questionário utilizado no projeto atual é baseado no documento Initial Practice-Based Professional Preparation Standards for Early Interventionists/Early Childhood Special Educators (EI/ECSE-2020), desenvolvido pela Division for Early Childhood (DEC)/Divisão para a Primeira Infância dos Estados Unidos. Esse documento estabelece diretrizes para a formação de profissionais que atuam com crianças, promovendo um conjunto de competências e conhecimentos essenciais. A doutoranda explica, inclusive, que a primeira etapa desta pesquisa envolveu a adaptação e tradução do documento para o Português do Brasil, um processo conduzido em parceria com o Comitê Internacional da DEC. "Após a conclusão da pesquisa, a versão traduzida será disponibilizada no site da DEC, permitindo que profissionais brasileiros tenham acesso ao material", complementa.

A partir da pesquisa, a expectativa é "identificar pontos fortes e as áreas de aprimoramento na atuação profissional e promover o desenvolvimento contínuo de práticas profissionais de excelência", revelam os pesquisadores.

Para realizar a pesquisa, são convidados profissionais de qualquer região do Brasil, que atuam com IPI (áreas de Educação, Saúde e Assistência Social), em sistemas públicos ou privados, para responderem o questionário (https://bit.ly/40YxGT1). O preenchimento leva em torno de 40 minutos, mas as respostas são salvas automaticamente e os participantes podem preencher conforme sua disponibilidade. O prazo para participação é até o dia 1ª de junho. Mais informações podem ser solicitadas pelo e-mail mariaizabel.afelix@gmail.com.

Projeto aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFSCar (CAAE: 71554323.6.0000.5504)

