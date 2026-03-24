InterrupÃ§Ã£o de energia afeta abastecimento de Ã¡gua na regiÃ£o do Douradinho

Torneira - CrÃ©dito: AgÃªncia Brasil

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) informou que uma interrupção programada no fornecimento de energia elétrica, realizada pela CPFL às 11h30 desta terça-feira (24), impactou o funcionamento do poço do Douradinho, causando redução de pressão no abastecimento da região.

De acordo com o órgão, em situações como essa é comum a instalação prévia de geradores para manter a operação dos poços. No entanto, nesta ocasião, a energia foi interrompida antes que os equipamentos pudessem ser instalados. A concessionária justificou o ocorrido apontando atraso na disponibilização dos geradores.

Com isso, moradores da área atendida podem enfrentar baixa pressão na rede de água até que o fornecimento de energia seja totalmente restabelecido e a produção volte ao normal.

O SAAE destacou ainda que a recuperação do sistema será gradual após a normalização das condições operacionais.

Para mais informações, os usuários podem entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Usuário pelo telefone 0800-300-1520, que também funciona via WhatsApp. A ligação é gratuita.

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